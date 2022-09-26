В освобожденном селе Липцы Харьковской области правоохранители совместно с СБУ под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры обнаружили пункт "фильтрации", где россияне насильно удерживали людей перед тем, как вывезти их на территорию России.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области и публикует соответствующие фото.

"Место для незаконного содержания людей злоумышленники обустроили в подвале помещения, которое захватила "народная милиция ЛНР". По словам местных жителей, здание использовалось как место временной фильтрации", - заявили правоохранители.

По информации Харьковской облпрокуратуры, боевики "ЛНР" и российские военные подвергали незаконно удерживаемых жестоким пыткам, а затем вывозили их, по предварительным данным, на территорию РФ.

В настоящее время правоохранители устанавливают всех потерпевших, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войн) УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области российские военные захватили в плен и пытали студентов из Шри-Ланки.

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.