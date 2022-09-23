Мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии "Стране" сообщил, что чиновница Харьковского горсовета Анна Рябоконова, попавшая в скандал с фото из Ниццы и Монако, где она отпраздновала день рождения (и похвасталась этим в соцсетях), - будет уволена, так же как и попавший ранее в подобный скандал начальник департамента по земельным ресурсам Сергей Колесник.

"Того уволили, и эту уволим. Человек, нарушающийся моральные принципы в период войны не имеет право работать в органах местного самоуправления", сообщил Терехов.

И уточнил, что попавшаяся на фото сотрудница горсовета работает в том же департаменте земельных ресурсов, что и предыдущий уволенный чиновник.

"Каленым железом буду выжигать этот вирус", - сказал Терехов.

Напомним, начальник департамента горсовета Харькова по земельным ресурсам Сергей Колесник также выкладывал в соцсетях фото с отдыха в Ницце.

Тогда мэр Харькова Игорь Терехов назвал такие поступки "цинизмом и хамством" и сообщил, что Колесник уволен.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.