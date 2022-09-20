Кабмин утвердил положение об обучении чиновников за границей за счет международных доноров.

Об этом говорится в постановлении правительства №1028.

"Профессиональное обучение проводится путем подготовки, повышения квалификации, стажировки, участия в мероприятиях по обмену опытом", – объясняется в нем.

Списки кандидатур на обучение за границей составляет Нацагентство по госслужбе, но утверждать их будет принимающая сторона.

Напомним, недавно мы рассказывали, что украинские студенты иностранных вузов, которые и ранее с трудом прорывались за границу, сейчас стали практически полностью невыездными.

В то же время, Кабмин до сих пор не решил вопрос с выездом украинских студентов за границу.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.