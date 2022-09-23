В Харькове разгорается скандал. Местная чиновница отдыхала в Ницце и Монако и хвасталась фото оттуда, пока обычные харьковчане ежедневно переживают обстрелы.

Сотрудница департамента Харьковского городского совета Анна Рябоконова отправилась в Ниццу и Монако праздновать день рождения, пишут местные телеграм-каналы.

Оттуда она публиковала фото с алкоголем на фоне морских пейзажей и роскошных апартаментов.

Отметим, любовь к Ницце харьковские чиновники проявляют не впервые.

Ранее в скандал попал начальник департамента по земельным ресурсам Сергей Колесник. В своих соцсетях он также выложил фото с отдыха в Ницце.

Но тогда мэр Харькова Игорь Терехов назвал такие поступки "цинизмом и хамством" и сообщил, что Колесник уволен.

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