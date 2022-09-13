Во Львове произошел очередной языковый скандал с участием русскоязычной беженки. Судя по видео, русскоговорящую девушку принялись оскорблять из-за языка, на котором она разговаривает во Львове. Кроме того, ее записывали на видео и угрожали "сделать знаменитой".

"Кто дал право на меня плевать за то, что я с вами общаюсь", - предъявляет претензии украиноязычная.

"А тебе кто дал право рассказывать мне, на каком языке мне общаться?" - спрашивает русскоязычная.

Скандал продолжился.

"Вы во Львове, пожалуйста, общайтесь на украинском языке, девушка. И вам никто не давал права плевать на меня. Сегодня вы станете известной", - настаивает украиноязычная.

"Я разговариваю в суде, у доктора на украинской "мове". Когда я отдыхаю, имею право на русском языке общаться", - приводит свои аргументы оппонент.

Полемика продолжилась с взаимной записью оскорблений на смартфоны.

"Я тебе покажу пацанов, которые без ног, без рук остались...у меня брат погиб, чтоб такую как ты, тварь, защищать", - пытается достучаться до скандалистки русскоговорящая.

В конце видео выяснилось, что русскоязычная девушка - инвалид, у нее третья группа инвалидности из-за сломанного позвоночника и она проходит реабилитацию.

Ранее в Ровно на видео попал очередной языковой скандал с беженцами, где русскоязычную девушку обзывали кацапкой, требуя перейти на украинский язык, а она им говорила, что "из-за украинской мовы война и началась". Её продолжили оскорблять, заявляя, что война началась "из-за таких, как ты".

Напомним, что накануне СБУ задержала блогера Дмирия Городецкого, который возмущался отношением к русскому языку во Львове. "Мне так интересно у вас узнать: а вы реально не в курсе? Вы не знали? Может, вы ночью с кровати упали, сильно головой ударились, забыли о том, что половина Украины русскоязычная?" - заявил Городецкий в специально записанном видео.

Ранее мы публиковали видео, как украинский боец был возмущен дискриминацией русскоязычных. "Я что-то не помню, чтоб я когда я пришёл в военкомат и сказал, что готов служить, никто мне не сказал: "не братан, давай українською або іді звідси", - говорит боец.