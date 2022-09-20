Дети принца Гарри и Меган Маркл могут получить титулы принца и принцессы, но будут лишены возможности называться "Ваше Королевское высочество".

Об этом сообщает Daily Express.

В издании отмечают, что это привело к новому скандалу в британском королевском семействе.

Источник издания, близкий к Букингемскому дворцу, утверждает, что король Карл III согласился пожаловать сыну Гарри и Меган, трехлетнему Арчи, титул принца, а их годовалой дочери Лилибет, - титул принцессы.

В то же время, издание The Sun пишет, что даже в том случае, если Арчи и Лилибет станут принцем и принцессой, им будет запрещено использовать обращение "Ваше Королевское высочество".

Карл III якобы объясняет это тем, что так обращаются лишь к работающим членам королевской семьи, а Гарри, Меган и их дети к этой категории не относятся.

Такое решение короля, по утверждению источников Daily Express и The Sun, вызвало негодование у Гарри и Меган. Они считают, что это ставит под вопрос безопасность Арчи и Лилибет.

Они не прекращали попыток уладить этот вопрос с тех пор, как умерла королева. И были в бешенстве из-за того, что Арчи и Лилибет не смогут зваться "Ваше Королевское высочество" - утверждают источники The Sun и Daily Express.

Объяснение про работающих членов королевской семьи Гарри и Меган не удовлетворило. Они обратили внимание, что это правило не использовалось в отношении дочерей принца Эндрю, которые имеют право называться "Королевскими высочествами", хотя на них не возложено никаких обязанностей.

New York Post, в свою очередь, пишет со ссылкой на собственный источник в королевской семье, что в действительности решение о титулах Арчи и Лилибет пока не принято.

По сведениям издания, Карл III отказался давать любые комментарии по поводу новых титулов, пока не завершится траур. То есть, до 26 сентября.

В данный момент титулов нет ни у Арчи, ни у Лилибет. Ранее утверждалось, что таким образом Гарри и Меган хотели обеспечить им спокойной детство.

Напомним, ранее мы писали, что смерть королевы Великобритании Елизаветы II и восхождения на трон её 73-летнего сына Карла III привели к продвижению их родственников по сословной лестнице очереди на престол.