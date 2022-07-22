Украинский продюсер Юрий Бардаш, который оказался в центре скандала, бежал из Грузии в Москву, форсировав вброд реку на границе с Абхазией.

Об этом он рассказал в своем Телеграм-канале.

В своем новом посте Бардаш пишет, что находился в Грузии, но получил сообщение, что за ним из Украины "послали Грузинский Легион" и вынужден был бежать.

Бардаш сообщает, что он "пересидел в горах Батуми", а затем "вброд перешел границу Грузии и Абхазии". Из Абхазии в РФ он попал "за пять минут" из-за прописки в Луганске. (Въезд в РФ с пропиской с Донбасса упрощен).

"Сейчас я в Москве, здесь спокойно, безопасно и красиво", - заявил он.

Напомним, 1 июля он оказался в центре скандала, сделав ряд заявлений, которые были восприняты в Украине неоднозначно. После этого от Бардаша ушла жена, а сам артист сообщил, что на него "объявлена охота".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

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