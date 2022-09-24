Двух украинцев, пошедших на сотрудничество с российскими властями, задержали на освобожденных территориях Харьковской области. Об этом сообщил в Фейсбуке Офис генпрокурора Украины.

Один из задержанных согласился работать "участковым инспектором полиции" в Изюме, в итоге дослужился до "начальника отдела". После освобождения Изюма пытался бежать, но был задержан. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры бывшему полицейскому сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Второй возглавил "народную милицию" поселка Казачья Лопань, организовывал ее деятельность и руководил приемом на службу новых сотрудников.

Ему заочно уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Как писала "Страна", в СБУ расследуют 32 тысячи дел с 24 февраля и более 1600 по коллаборационизму.

Ранее СБУ задержала основателя "ДТП Kiev UA" Влада Антонова, его подозревают в съемках стримов с дискредитацией ВСУ.

Также СБУ задержала четверых киевлян, которые передавали россиянам данные о столичных ТЭЦ для нанесения по ним удара.

Тем временем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.