СБУ расследует более 1600 производств по коллаборационизму.

Об этом сообщает Телеграм-канал спецслужбы.

Согласно опубликованной информации, 420 человек уже ждут приговоров суда.

"В зависимости от степени вины им придется провести до 15 лет за решеткой или же получить пожизненное заключение", - заявил представитель СБУ Артем Дехтяренко на брифинге.

По его словам, с 24 февраля следователи СБУ в целом, по всем подследственным статьям, осуществляли досудебное расследование более чем в 32 тысячах уголовных производств.

Напомним, ранее в Мелитополе подорвали квартиру "с семьей коллаборантов". Погибли Оксана и Сергей Дерябины.

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