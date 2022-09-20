В Волчанске Харьковской области ГБР разоблачило коллаборанта, который помогал россиянам строить блиндажи.

Об этом сообщают пресс-служба ГБР.

По данным бюро, задержан главный лесничий, который во время временной оккупации города согласился на сотрудничество с врагом. Он "руководил" лесхозом и организовывал заготовку древесины для строительства укреплений и блиндажей россиян.

В прокуратуре уточнили, что мужчина занимал должность "директора" ГП "Волчанское лесное хозяйство". После успешного контрнаступления ВСУ он начал скрываться, однако был задержан.

Ему готовят подозрение по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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