В Волынской и Житомирской областях сокращают комендантский час.

Глава Волынской областной госадминистрации Юрий Погуляйко объявил, что комендантский час в области с 28 сентября будет длиться с 00:00 до 05:00.

Об этом он сообщил в своем Телеграм.

То же время комендантского часа объявил для Житомирской области глава ОВА Виталий Бунечко, но в ней изменения вступают в силу уже сегодня.

Об этом Бунечко написал в своем Телеграм-канале.

Напомним, ранее студенты КПИ громко и с песнями отметили начало учебного года, несмотря на комендантский час.

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