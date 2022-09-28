В Житомирской области и на Волыни сократят комендантский час
В Волынской и Житомирской областях сокращают комендантский час.
Глава Волынской областной госадминистрации Юрий Погуляйко объявил, что комендантский час в области с 28 сентября будет длиться с 00:00 до 05:00.
Об этом он сообщил в своем Телеграм.
То же время комендантского часа объявил для Житомирской области глава ОВА Виталий Бунечко, но в ней изменения вступают в силу уже сегодня.
Об этом Бунечко написал в своем Телеграм-канале.
Напомним, ранее студенты КПИ громко и с песнями отметили начало учебного года, несмотря на комендантский час.
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