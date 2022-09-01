Студенты Киевского политехнического института, несмотря на действующий в Киеве комендантский час, шумно отметили начало нового учебного года.

Столичные паблики публикуют видео с поляны КПИ (сквер им. Елены Телиги), где после 23:00 большая толпа студентов празднует начало нового учебного года и поет известную матерную песню на мотив высказываний Александра Поворознюка.

Ранее "Страна" рассказывала, что учебный год для украинских школьников начался с курса политинформации по войне и повара с накрашенными ногтями.

Также мы публиковали видеообращение Зеленского в День знаний к украинским школьникам и студентам.

Война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.