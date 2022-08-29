В Полтавской области с 1 сентября комендантский час будет начинаться на час раньше - в 22:00 вместо 23:00.

Об этом сообщает в Facebook местная областная государственная администрация.

"В Полтавской области меняется продолжительность комендантского часа. С 1 сентября по всей области он будет начинаться с 22:00 и продлится до 05:00", - заявили в администрации.

В ОГА отмечают, что продолжительность комендантского часа решили изменить из-за увеличения количества правонарушений в вечернее время.

"Для обеспечения безопасности населения время начала комендантского часа в области перенесли часом раньше", - добавили чиновники.

Ранее мы писали, что в Донецкой области с 1 сентября ужесточат комендантский час. Он будет длиться на два часа дольше.

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