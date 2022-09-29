Применение ядерного оружия, даже тактического, - это путь к концу света. В этом уверен российский академик Алексей Арбатов. По его мнению, даже ограниченный удар тактическим ядерным оружием на 99% приведет к ситуации, в которой в конечном счете будет использовано стратегическое.

Об этом Арбатов написал в своей колонке для RTVi.

"После первого применения ядерного оружия вероятность эскалации очень велика. Что касается ответного применения даже не стратегического, а тактического ядерного оружия, то вслед за этим первая сторона применит его еще более массированно. И, может быть, даже перескочит через все ступени и сразу задействует стратегическое. Это тоже не исключено.

Но такая угроза ядерной эскалации обусловлена предположением, что, в ответ на это первое ограниченное применение, другая сторона тоже ответит ядерным оружием. Вокруг этой темы идет обсуждение в кругах американского экспертного сообщества или близких к Пентагону и другим государственным ведомствам специалистов. Они сходятся в том, что если маломощный тактический ядерный боеприпас будет применен где-то над Украиной или над Черным морем и принесет лишь небольшой побочный ущерб, то в ответ НАТО, скорее всего, нанесет массированный удар высокоточным обычным оружием. Оно сделает это всеми ракетами морского и воздушного, и наземного базирования, которые у них есть. Этот удар будет нанесен и по российским объектам и войскам в Украине, и в Крыму, и по Черноморскому флоту, и, может быть, даже по прилегающим к Украине областям Российской Федерации. Что будет делать после этого Россия - вот главный вопрос. Ей на это нечем отвечать, и, значит, тогда она, вероятно, более массированно применит ядерное оружие. И вот тут уже механизм эскалации раскрутится на полную катушку", - пишет Арбатов.

По его мнению, в конфликте в Украине ядерное оружие может быть применено исходя из концепции "эскалация ради деэскалации".

"Но то, что этот расчет оправдается, на мой взгляд, на 99% исключено, хотя бы по тому сценарию, который я уже привел. Ответ все равно будет. И тогда встанет вопрос: а что делать дальше? Еще раз применять ядерную бомбу большей мощности? Тогда другая сторона уже точно ответит ядерным оружием, и начнется гонка: кто мощнее, кто больше. Так очень быстро дойдет до обмена стратегическими ядерными ударами, в результате чего, по последним подсчетам американских специалистов, за несколько часов в России и на Западе погибнет в сумме 90 миллионов человек. "Хорошая" цифра. И это за несколько часов, а в последующие дни и месяцы, скорее всего, от вторичных последствий помрут и все остальные", - пишет Арбатов.

Он считает, что "обмен массированными ядерными ударами - это однозначно конец света. Никакого сомнения на этот счет не может быть. Несколько сотен миллионов погибнет от вторичных эффектов. А остальные миллиарды в Африке, в Азии, Латинской Америке умрут от ядерной зимы, от резкого похолодания климата, гибели урожая, гибели животных. Ну ладно, хорошо, может быть, это и не конец света. Может быть, это будет возврат в неандертальское состояние. Неандертальцы вымерли 20 тысяч лет назад. Что ж, значит, человечеству предстоит вновь пройти путь в эти 20 тысяч лет, только уже на радиоактивной почве", - пишет академик.

Для предотвращения такого катастрофического сценария он считает необходимым решить две главные задачи.

"Первая - предотвратить эскалацию, понимать шаги намерения друг друга. Постоянный контакт на прямой линии между руководствами основных ключевых государств. Необходимо предотвратить эскалацию во что бы то ни стало, понимая, что она никому победы не принесет, только поражение для всех. И вторая - в кратчайшие сроки добиться соглашения о прекращении огня и начать мирные переговоры, чтобы эту эскалацию уже окончательно закинуть в дальний ящик, как в свое время задвинули Карибский кризис", - заявил Арбатов.

Напомним, спецслужбы США активизировали наблюдение за российскими военными, чтобы не пропустить ядерный удар по Украине.

Также сообщалось, что Запад пытается с помощью Индии и Китая отговорить Путина от применения ядерного оружия.