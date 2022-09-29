НАТО может вступить в войну в случае применения Россией ядерного оружия на территории Украины.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью радиостанции RMF FM.

"До сих пор никто не рассматривал возможности применения ядерного оружия. В такой ситуации ответ стран НАТО был бы, вероятно, такой, как это представил шеф Национального совета безопасности США Джейк Салливан. Это привело бы к неядерному ответу на территории Украины", - заявил он.

При этом ранее в эфире NBC News Збигнев Рау пригрозил России "разрушительным ответом" НАТО в случае применения ядерного оружия, сообщало PAP.

"Насколько нам известно, Путин угрожает применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, а не напасть на НАТО, что означает, что НАТО должна ответить обычным способом. Но ответ должен быть разрушительным", - заявил он.

Ранее мы писали, что бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил о том, что в случае применения Россией ядерного оружия в Украине США ответят "сокрушительным ударом" по российским военным базам или Черноморскому флоту.

Также "Страна" сообщала, что советник главы ОПУ Михаил Подоляк призвал ядерные державы предупредить президента РФ Владимира Путина о возможности превентивного ядерного удара по территории России.