Согласно последним разведданным США, риск применения президентом РФ Владимиром Путиным тактического ядерного оружия в ходе войны в Украине является самым высоким с 24 февраля, однако он все еще оценивается как маловероятный.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Американское разведывательное сообщество внимательно следит за любыми признаками того, что расчеты Путина изменились после того, как на прошлой неделе российский президент усилил свои угрозы применить ядерное оружие.

Согласно многочисленным источникам, угроза, безусловно, "повышена" по сравнению с предыдущим годом. США в последние месяцы в частном порядке предостерегали Россию от такого шага, пишет CNN.

Но пока нет никаких признаков того, что Россия в ближайшее время планирует применение ядерного оружия, "общая оценка не изменилась", сообщил источник, знакомый с данными разведки.

Кроме того, несколько представителей министерства обороны США заявили, что в настоящее время не видят никаких признаков того, что Россия перемещает ядерное оружие. По их мнению, вероятно, США могут обнаружить перемещение даже тактических боеголовок небольшого размера.

"Общее мнение внутри правительства США, которое состоит в том, что угроза выше, чем раньше, основано в первую очередь на риторике Путина и анализе его мышления на фоне потерь России в Украине, а не на каких-либо достоверных данных о том, что Россия более серьезно взвешивает ядерный сценарий", - сообщает со ссылкой на источники CNN.

Напомним, американские ученые рассказали, сколько ядерного оружия есть в РФ и какими будут последствия его применения. По данным специалистов, у России есть 4 477 развернутых и резервных ядерных боеголовок. Около 1900 из них являются "нестратегическими" - также известными как тактическое ядерное оружие.

Ранее мы писали, что США пригрозили России ответом в случае удара по Украине ядерным оружием.

Также "Страна" рассказывала, что Запад пытается с помощью Индии и Китая отговорить Владимира Путина от применения ядерного оружия.