"Насколько реальны путинские ядерные угрозы Украине?" Аналитическую статью с таким заголовком опубликовала The Associated Press.

Главный вывод, который делает АР: Путин не блефует.

Вот краткое изложение материала.

Президент России Владимир Путин предупреждает, что без колебаний применит ядерное оружие, чтобы отразить попытку Украины вернуть себе контроль над оккупированными Москвой территориями, которые Кремль собирается аннексировать.

Мобилизация не даст быстрого решения для военных. Исчерпав обычные возможности, Путин, похоже, становится все более неустойчивым и испытывает искушение прибегнуть к ядерному оружию, чтобы избежать поражения, которое может угрожать его 22-летнему правлению.

Он неоднократно говорил об использовании ядерного оружия с ужасающей легкостью. Он пугающе сказал, что враги Москвы умрут еще до того, как успеют покаяться в своих грехах, и однажды признал, что ядерная война будет катастрофой: "Но зачем нам мир без России?"

Майкл Макфол, бывший посол США в Москве, написал в Твиттере, что, намекая на ядерную угрозу, "Путин не блефует, он сдерживает".

"Он пытается помешать Западу предоставить Украине более современное оружие", - сказал Макфол.

Сергей Караганов, московский политолог, который консультировал Кремль по вопросам внешней политики, сказал, что Россия "не может позволить себе проиграть в Украине", добавив: "Наши враги должны осознать, что они поставили себя и весь мир на грань ада".

Караганов намекнул, что Москва могла бы даже рассмотреть возможность эскалации и удара по НАТО.

"Я на 99% уверен, что в случае нанесения ядерного удара по одной из европейских стран, поддерживающих Украину, США не применят ядерное оружие", - сказал он.

"В Белом доме должен быть сумасшедший, чтобы ответить ядерным ударом на ограниченное применение Россией ядерного оружия. Или человек, который ненавидит Америку и готов пожертвовать, скажем, Бостоном ради Познани", - добавил он.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила в среду, что к угрозам Путина следует относиться серьезно, сказав: "Это не признак слабости, а политическая мудрость".

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский оценил намеки Путина о ядерном ударе. "Не думаю, что он блефует", - считает он.

Ранее мы анализировали, готова ли Россия применить ядерное оружие в Украине.

Мы также писали, что спецслужбы США активизировали наблюдение за российскими военными, чтобы не пропустить ядерный удар по Украине.