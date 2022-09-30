Возможность ядерного конфликта невысокая, но она существует - Подоляк
Возможность ядерного конфликта, о котором в последние дни все больше, небольшая, но она существует.
Так считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Об этом он заявил в интервью газете la Repubblica.
"Возможность ядерного конфликта невысокая, но она существует. И если мир, имею в виду его гражданскую часть, позволит полный обвал международного механизма ядерной безопасности, последствия будут катастрофическими не только для Украины", - сказал Подоляк.
Напомним, представить ГУР Минобороны заявил, что угроза применения Россией тактического ядерного оружия в Украине "очень высокая".
В то же время, Данилов уверен, что Россия не будет использовать стратегическое ядерное оружие в войне против Украины.
Тем временем, академик Арбатов написал, что применение даже тактического ядерного оружия это на 99% путь к концу света.
Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.
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