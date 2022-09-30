Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что ядерный удар по Украине должен рассматриваться как нападение на НАТО.

"Если Путин продолжит угрожать Украине и применит ядерное оружие, мы будем считать это широкомасштабным нападением на НАТО. Радиация влияет не только на Украину, но и на всю Европу", - сказал он.

Он считает, реакция должна быть "ошеломительной", а последствия для РФ - "катастрофическим".

По его словам, радиация не ограничится Украиной а направится на Европу, поэтому, по его мнению, США должны рассматривать удар по Украине как удар по НАТО.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников считает, что у ядерного оружия России мог закончиться срок годности, поэтому "может бахнуть прямо там".

По данным главы МИД Польши, НАТО может вступить в войну в случае применения Россией ядерного оружия в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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