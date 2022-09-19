Секретный брифинг для сенаторов США, посвященный Украине, состоится сегодня вечером в Вашингтоне.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию от помощников сенаторов.

Издание пишет, что брифинг собирают в связи с тем, что на прошлой неделе Украина добилась определенных успехов в своих контрнаступательных действиях против России, а в пятницу администрация Байдена объявила о еще одном пакете военной помощи Украине на сумму 600 млн долларов.

Ранее CNN писало, что комитеты Палаты представителей Конгресса США проведут секретные заседания, посвященные Украине. Они состоятся в течение следующих двух недель.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.