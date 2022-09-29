Сенат Конгресса США принял законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года.

Он кроме прочего включает 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине, что на 600 миллионов долларов больше, чем запрашивал Белый дом.

Об этом сообщают западные агентства.

Инициативу поддержали более 60 законодателей, что было необходимо для ее утверждения.

Проект закона должен быть одобрен Конгрессом до истечения текущей рабочей недели. Иначе случится шатдаун: несколько федеральных ведомств с понедельника, 3 октября, будут вынуждены приостановить свою работу.

Как сообщала "Страна", 26 сентября в Конгрессе США достигли предварительной договоренности о выделении дополнительной помощи Украине на сумму около 12 миллиардов долларов.

Чуть позже в Конгрессе США представили проект краткосрочной бюджетной резолюции, предусматривающей пакет помощи для Украины.

Из этой суммы для Киева 7,8 миллиардов долларов пойдут на оборону, а 4,5 миллиарда долларов – на прямую бюджетную поддержку Украины.