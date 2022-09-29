На отправку в Украину 18-ти новых реактивных систем залпового огня HIMARS, которые Пентагон включил в новый пакет помощи, уйдут "долгие годы".

Об этом заявил представитель Пентагона, комментируя новый пакет помощи Киеву, одобренный вчера в США, пишет Bloomberg.

В отличие от 16 HIMARS, уже отправленных из существующих запасов Пентагона, новые должны быть построены по контракту в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины".

Доставка другого оборудования, вошедшего в пакет помощи, также займет от шести до 24 месяцев, добавил чиновник.

Война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

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