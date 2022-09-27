Наличие поставленных США ракетных систем залпового огня HIMARS не смогло серьезно повлиять на российскую логистику.

Об этом говорится в материале New York Times из Бахмута.

"Это заметное изменение по сравнению с отчетами украинских командиров летом, когда впервые прибыло оружие, что позволяет предположить, что Россия адаптировалась к ударам, лучше рассредоточив свои запасы боеприпасов", - говорится в материале со ссылкой на командование в Бахмуте.

Напомним, ранее корреспонденты WSJ спрогнозировали сложности для ВСУ после использования РФ иранских дронов. Они считают, что эти БПЛА у России могут стать важным противовесом украинским HIMARS.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.