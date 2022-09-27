Во вторник, 27 сентября, украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три дрона-камикадзе "Shahed-136", атаковавших Николаевскую область.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным ВСУ, атака произошла около 08:00.Как сообщается, Николаевскую область атаковали три дрона и все три были сбиты.

В Воздушных силах сообщают, что сейчас ВСУ ищут эффективные методы противодействия иранским дронам.

Напомним, оперкомандование "Юг" советует держаться подальше от мест, которые Россия может атаковать дронами-камикадзе.

Также ранее в одесских пабликах публиковали видео момента удара иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые использует российская армия под названием "Герань-2", а также их обломков.

Вчера дроны снова атаковали Одесскую область.

Кроме того, сообщалось, что что иранские дроны - "огромная проблема" для ВСУ.

О том, что известно о применяемых Россией в Украине иранских беспилотниках мы рассказывали в отдельном материале.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.