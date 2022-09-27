Такие беспилотники трудно увидеть на радарах. Скриншот из видео

Иранские беспилотники, которые атакуют Одессу уже несколько дней, являются "огромной проблемой" для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Об этом пишет американское издание Politico.

Украинские военные, с которыми поговорила газета, сообщают о большом уроне, который они наносят. Развертывание Россией дронов Shahed и Mohajer, "привело к разрушительным результатам".

"Одни наносили удары по боевым позициям, круша танки и бронетехнику, другие наносили удары по гражданской инфраструктуре, в том числе в портовом городе Одесса", - пишет газета.

Иранские беспилотники относительно небольшие и летают на малой высоте, уклоняясь от средств ПВО. Их можно сбить из "Стингера", но только днем, потому что у этих ПЗРК нет системы ночного видения, рассказали Politico в украинской армии.

Также украинские военные сообщили, что иранские дроны эффективны против пикапов "Тойота", которые используются для наступления на северо-востоке Украины.

"Тойоты" применяются украинской пехотой из-за нехватки штатной бронетехники. Но с воздуха они крайне уязвимы.

Появление "Шахидов" проблематизирует и ведение боевых действий в старых советских танках, где нет современной системы пожаротушения.

Военные рассказывают о том, что недавно прилетевшие из Крыма дроны под Херсоном уничтожили два танка ВСУ с экипажами внутри.

Напомним, вчера ночью по Одесской области вновь ударили дроны-камикадзе. Два беспилотника попали по военному объекту.

Также сообщалось, что в Одессе взорвалась заправка во время охоты на "треугольный" беспилотник.

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