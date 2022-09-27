Иранские беспилотники, которые атакуют Одессу уже несколько дней, являются "огромной проблемой" для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Об этом пишет американское издание Politico.

Украинские военные, с которыми поговорила газета, сообщают о большом уроне, который они наносят. Развертывание Россией дронов Shahed и Mohajer, "привело к разрушительным результатам".

"Одни наносили удары по боевым позициям, круша танки и бронетехнику, другие наносили удары по гражданской инфраструктуре, в том числе в портовом городе Одесса", - пишет газета.

Иранские беспилотники относительно небольшие и летают на малой высоте, уклоняясь от средств ПВО. Их можно сбить из "Стингера", но только днем, потому что у этих ПЗРК нет системы ночного видения, рассказали Politico в украинской армии.

Также украинские военные сообщили, что иранские дроны эффективны против пикапов "Тойота", которые используются для наступления на северо-востоке Украины.

"Тойоты" применяются украинской пехотой из-за нехватки штатной бронетехники. Но с воздуха они крайне уязвимы.

Появление "Шахидов" проблематизирует и ведение боевых действий в старых советских танках, где нет современной системы пожаротушения.

Военные рассказывают о том, что недавно прилетевшие из Крыма дроны под Херсоном уничтожили два танка ВСУ с экипажами внутри.

Напомним, вчера ночью по Одесской области вновь ударили дроны-камикадзе. Два беспилотника попали по военному объекту.

Также сообщалось, что в Одессе взорвалась заправка во время охоты на "треугольный" беспилотник.