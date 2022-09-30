Первого офицера-трансгендера в США обвиняют в шпионаже в пользу России - NBC News
Первый офицер-трансгендер в США Джейми Ли Генри обвиняется в шпионаже в пользу Российской Федерации.
Об этом сообщает NBC News.
Майор американской армии Джейми Ли Генри и его жена, Анна Габриэлян были обвинены в заговоре с целью передать служебную информацию о здоровье военнослужащих российскому правительству.
По данным следствия, супруги предлагали секретную информацию агенту ФБР под прикрытием, выдававшему себя за представителя посольства России.
Генри служил штатным врачом-интернистом на военной базе Форт-Брэгг в Северной Каролине.
В 2015 году он стал известен как первая офицер-трансгендер в армии США (но сейчас он просит вновь называть себя в мужском роде).
Согласно позиции обвинения, Габриэлян пыталась связаться с российским посольством и предложить дипломатам себя и своего супруга в качестве информаторов. Встречу с ней назначил агент ФБР под прикрытием.
На встрече Генри выразил желание сотрудничать, сообщил о попытке завербоваться в армию и заявил, что Соединённые Штаты "используют Украину, чтобы прикрыть свою ненависть к России", пишет NBC News.
Супруги передали агенту медицинские данные шестерых американцев. В том числе — о супруге сотрудника Управления военно-морской разведки США, сотруднике министерства обороны и трёх членах семьи бывших военных.
Теперь им грозит по 5 лет тюрьмы за обвинение в сговоре и по 10 лет за каждую переданную карточку. То есть, суммарно, по 65 лет тюремного заключения.
Джейми Ли Генри. Скриншот: the-sun.com
Напомним, ранее в Дюссельдорфе судили бывшего офицером Бундесвера, которого обвинили в шпионаже для России.
Также мы писали, что в марте четыре страны выслали десятки дипломатов РФ из-за подозрений в шпионаже.