Первый офицер-трансгендер в США Джейми Ли Генри обвиняется в шпионаже в пользу Российской Федерации.

Об этом сообщает NBC News.

Майор американской армии Джейми Ли Генри и его жена, Анна Габриэлян были обвинены в заговоре с целью передать служебную информацию о здоровье военнослужащих российскому правительству.

По данным следствия, супруги предлагали секретную информацию агенту ФБР под прикрытием, выдававшему себя за представителя посольства России.

Генри служил штатным врачом-интернистом на военной базе Форт-Брэгг в Северной Каролине.

В 2015 году он стал известен как первая офицер-трансгендер в армии США (но сейчас он просит вновь называть себя в мужском роде).

Согласно позиции обвинения, Габриэлян пыталась связаться с российским посольством и предложить дипломатам себя и своего супруга в качестве информаторов. Встречу с ней назначил агент ФБР под прикрытием.

На встрече Генри выразил желание сотрудничать, сообщил о попытке завербоваться в армию и заявил, что Соединённые Штаты "используют Украину, чтобы прикрыть свою ненависть к России", пишет NBC News.

Супруги передали агенту медицинские данные шестерых американцев. В том числе — о супруге сотрудника Управления военно-морской разведки США, сотруднике министерства обороны и трёх членах семьи бывших военных.

Теперь им грозит по 5 лет тюрьмы за обвинение в сговоре и по 10 лет за каждую переданную карточку. То есть, суммарно, по 65 лет тюремного заключения.

Джейми Ли Генри. Скриншот: the-sun.com

Напомним, ранее в Дюссельдорфе судили бывшего офицером Бундесвера, которого обвинили в шпионаже для России.

Также мы писали, что в марте четыре страны выслали десятки дипломатов РФ из-за подозрений в шпионаже.