В Европейском союзе планируют построить бункер в Брюсселе стоимостью 8 миллионов евро для проведения секретных переговоров.

Об этом пишет EUobserver.

Согласно меморандуму ЕС с описанием проекта, в бункере смогут разместиться около 100 человек - до 34 лидеров и 34 протоколистов, а также технический и обслуживающий персонал.

В ЕС рассчитывают, что бункер позволит проводить секретные переговоры и обеспечит защиту от российских и других шпионов. Убежище будет оснащено своей собственной связью с большим экраном и микрофонами, подключенными к безопасным кабинам для 30 переводчиков.

Зал заседаний будет закрыт сертифицированным НАТО изолирующим каркасом, который защитит от электромагнитных и радиоволн, которые можно перехватывать дистанционно.

Планируется, что даже уборщики должны будут получить допуск безопасности SECRET EU, чтобы попасть внутрь. Он дается тем, кого допускают к чувствительной для интересов Евросоюза информации.

При проведении секретных переговоров все участники должны будут оставить свои смартфоны и другие гаджеты в звуконепроницаемых шкафчиках за пределами бункера.

Объект планируется построить до 2024 года в комплексе Совета ЕС в Брюсселе, где уже проводятся саммиты. Точное место еще не определено.

По данным EUobserver, решение о строительстве бункера была принято на фоне войны в Украине и планов создать объединенные вооруженные силы ЕС и НАТО. Также сообщается, что недавно Бельгия выслала двух российских шпионов, которые специализировались на перехвате сигналов. Однако Китай и Израиль также были замешаны в скандалах с прослушиванием чиновников Евросоюза в последние годы.

Ранее мы писали, что в ожидании ядерной войны после начала боев в Украине в Европе резко вырос спрос на бункеры и бомбоубежища.

Также "Страна" сообщала, что в Украине тайно действует сеть шпионов и коммандос стран НАТО.