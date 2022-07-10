В ЕС ради защиты от шпионажа хотят построить бункер для секретных переговоров за восемь миллионов евро - СМИ
В Европейском союзе планируют построить бункер в Брюсселе стоимостью 8 миллионов евро для проведения секретных переговоров.
Об этом пишет EUobserver.
Согласно меморандуму ЕС с описанием проекта, в бункере смогут разместиться около 100 человек - до 34 лидеров и 34 протоколистов, а также технический и обслуживающий персонал.
В ЕС рассчитывают, что бункер позволит проводить секретные переговоры и обеспечит защиту от российских и других шпионов. Убежище будет оснащено своей собственной связью с большим экраном и микрофонами, подключенными к безопасным кабинам для 30 переводчиков.
Зал заседаний будет закрыт сертифицированным НАТО изолирующим каркасом, который защитит от электромагнитных и радиоволн, которые можно перехватывать дистанционно.
Планируется, что даже уборщики должны будут получить допуск безопасности SECRET EU, чтобы попасть внутрь. Он дается тем, кого допускают к чувствительной для интересов Евросоюза информации.
При проведении секретных переговоров все участники должны будут оставить свои смартфоны и другие гаджеты в звуконепроницаемых шкафчиках за пределами бункера.
Объект планируется построить до 2024 года в комплексе Совета ЕС в Брюсселе, где уже проводятся саммиты. Точное место еще не определено.
По данным EUobserver, решение о строительстве бункера была принято на фоне войны в Украине и планов создать объединенные вооруженные силы ЕС и НАТО. Также сообщается, что недавно Бельгия выслала двух российских шпионов, которые специализировались на перехвате сигналов. Однако Китай и Израиль также были замешаны в скандалах с прослушиванием чиновников Евросоюза в последние годы.
Ранее мы писали, что в ожидании ядерной войны после начала боев в Украине в Европе резко вырос спрос на бункеры и бомбоубежища.
Также "Страна" сообщала, что в Украине тайно действует сеть шпионов и коммандос стран НАТО.