В Дюссельдорфе начался судебный процесс над бывшим офицером немецкого бундесвера, которого обвиняют в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации газеты, 65-летний подполковник бундесвера в запасе Ральф Г. с 2014 года передавал в Москву информацию о немецких резервистах и влиянии введенных после аннексии Крыма западных санкций против РФ на экономику ФРГ.

Кроме того, его обвиняют в передаче личных данных высокопоставленных лиц в бизнесе и в армии Германии, а также информации о политике в сфере безопасности и обороны "США и их западных союзников".

При этом, как сообщается, денег он не получал, действуя из симпатий к России.

Как ранее писала "Страна", прошлой осенью ФСБ РФ заявила о разоблачении украинского шпиона в Крыму. По данным СМИ, по обвинению в госизмене был задержан бывший депутат городского совета и экс-мэр Симеиза Юрий Ломенко.

Также мы рассказывали, что гражданин Мексики был арестован по подозрению в слежке за официальным лицом США в пользу Российской Федерации. Американские силовики утверждали, что мужчина по имени Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес имел контакт с российским чиновником, по чьим указаниям и выполнял различные задания.