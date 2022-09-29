Подводим итоги 218-го дня войны.

Ситуация на фронте

Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Генштаб сегодня сообщал, что россияне сегодня сделали более 45 вылетов беспилотников - из них четыре удалось сбить.

Атаки российской армии отражены в Донецкой области (под Бахмутом, Горловкой, Авдеевкой, Марьинкой и Угледаром) и в Херсонской (в районе Давыдова Брода).

Это населенные пункты Бахмутское, Зайцево, Железное, Майорск, Отрадовка, Николаевка 2-я, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безыменное.

Об украинском наступлении под Лиманом ничего не говорится. Но там, судя по всему, ситуация для россиян остается угрожающей (что признать и российские военные телеграмм-каналы).

Ключевой населенный пункт, который нужно взять ВСУ для окружения Лимана - село Торское к востоку от контролируемого "ДНР" города. Такой вывод можно сделать из карт "Института изучения войны" (США) и сообщений с мест.

Через Торское идет относительно удаленная от фронта трасса на Кременную. А также дорога на север в сторону Сватово. Правда, северная дорога сейчас вряд ли надежна для российской группировки: фронт проходит через территории вблизи поселков Терны и Колодези.

Российские телеграм-каналы сообщают, что Торское, а также трасса, ведущая от него на север, активно обстреливается ВСУ, проводится дистанционное минирование дороги.

Кроме того, идут данные о скоплении украинских штурмовых групп в районе Колодезей для броска на Торское.

То есть это село сейчас превращается в ключевой участок фронта на севере Донбасса. Поскольку от боев за него зависит, смогут ли ВСУ взять в окружение российскую группировку, которая находится в Лимане.

Российские медиа публикуют репортажи из Лимана и его окрестностей, где держат оборону российские подразделения. В том числе там есть и представители "Союза добровольцев Донбасса" - организации, созданной бывшим "премьером ДНР" российским политтехнологом, а ныне - депутатом Госдумы Бородаем. Бородай также присутствует в репортажах с тех мест и говорит, что обстановка тяжелая и украинские войска продолжали наступать крупными силами.

Также сегодня было много информации по обстрелам. Около часа ночи в Днепре прогремело два мощных взрыва. Погибли четыре человека.

В том числе двое детей - 8-летний мальчик и 9-летняя девочка, которых искали под завалами. Еще одного ребенка 12 лет достали живым. Как выяснилось позже, россияне целили в автовокзал.

В Зеленодольской громаде Днепропетровской области ранены 19 человек в результате удара РСЗО.

В Краматорске из-за обстрела ранены 11 человек, один из них в тяжелом состоянии.

Также, уже ближе к вечеру, под обстрел попал Николаев. Мэр города Сенкевич заявил, что прилет был по остановке общественного транспорта. Есть жертвы.

"Посол ЛНР в Москве" Родион Мирошник сообщил, что в Харьковской области под обстрел попала колонна с жителями Купянска, которые пытались выехать в Россию.

В обстреле Мирошник обвиняет украинскую сторону и заявляет, что в результате обстрела погибли около 30 человек, еще семь пострадавших доставлены в больницы. Украина эти обвинения на момент публикации не комментировала.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил сегодня об очередном обмене пленными. В Украину вернулись четверо морпехов и двое гражданских.

"Офицеры – Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты – Герасименко Людмила и Иван Земляной. Гражданские – Андруша Виктория и Майборода Яна", - сообщил Ермак.

Военные участвовали в боях за Мариуполь.

Из тех, кого по обмену вернули из Украины в РФ известно пока только одна фамилия - некто Мусаханов. О его освобождении сегодня из плена написал Рамзан Кадыров.

Аннексию проведут завтра

Главная новость сегодняшнего дня - определение даты, когда официально Россия "примет в свой состав" захваченные украинские территории.

Как официально заявили в Кремле об этом объявит Путин завтра в 15:00. Тогда и пройдет церемония подписания "договоров" о вступлении в состав России "ДНР", "ЛНР" и подконтрольных России частей Запорожской и Херсонской областей.

Также ожидается выступление Путина. А на следующей недели законы о принятии этих территорий в состав РФ должны принять Госдума и Совет Федерации. Также в Москве идет подготовка к митингу с поддержкой этого решения. Он должен состояться тоже завтра, 30 сентября.

На российских каналах уже запустили обратный отсчет времени до 15:00 завтрашнего дня.

Судя по всему, весь процесс "присоединения" пойдет по "крымскому" сценарию.

18-го марта 2014 года Путин после крымского "референдума" подписал с "властями" полуострова договор о принятии в состав России. Затем он внес его на рассмотрение в Конституционный суд, и затем - на ратификацию в Госдуму и Совфед, которые приняли законы об аннексию полуострова 21 марта.

В день подписания договора с Крымом Путин провел в Москве митинг "Мы вместе!". Сейчас планируется тоже аналогичное мероприятие (где, как ходят слухи, также выступит президент России).

Советник главы Офиса президента Миахил Подоляк заявил, что объявление о присоединении захваченных территорий Украины к России ничего не изменит в ходе войны.

Однако на завтра Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны. Судя по всему, главной темой станут события в Москве.

В Генштабе ВСУ считают, что после "референдумов" на захваченных территориях Украины и мобилизации в РФ возможна эскалация.

"После проведения псевдореферендумов и наращивания противником своих сил не исключается эскалация ситуации. Это будет характеризоваться нанесением ударов противника по критической инфраструктуре с одновременной попыткой активизации боевых действий с целью захвата всей территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины", - заявил замначальника главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Ядерный вопрос

Но главный вопрос, которым сейчас все задаются - будет ли Россией использовано ядерное оружие после того, когда Москва объявит захваченные украинские регионы своей территорией. У многих вызвал тревожные ассоциации таймер с отчетом времени, который запустили по российским телеканалам - как будто часовой механизм до момента взрыва бомбы.

Прогнозы украинской разведки также на этот счет не оптимистические.

В ГУР Минобороны оценивают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия в Украине как "очень высокую", сообщил представитель украинской военной разведки Вадим Скибицкий.

"Удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также по важным командным центрам и критической инфраструктуре. Чтобы их остановить, нам нужны не только зенитные, но и противоракетные системы", - заявил Скибицкий.

Видят угрозу применения ядерного оружия и в США. Хотя и не считают ее очень высокой.

Согласно последним данным американской разведки, риск применения тактического ядерного оружия в ходе войны в Украине является самым высоким с 24 февраля - однако он все еще оценивается как маловероятный. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

Несколько представителей министерства обороны США заявили, что в настоящее время не видят никаких признаков того, что Россия перемещает ядерное оружие. По их мнению, вероятно, США могут обнаружить перемещение даже тактических боеголовок небольшого размера.

"Общее мнение внутри правительства США, которое состоит в том, что угроза выше, чем раньше, основано в первую очередь на риторике Путина и анализе его мышления на фоне потерь России в Украине, а не на каких-либо достоверных данных о том, что Россия более серьезно взвешивает ядерный сценарий", - сообщает со ссылкой на источники CNN.

Тем временем, глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что НАТО может вступить в войну в случае применения Россией ядерного оружия на территории Украины.

"До сих пор никто не рассматривал возможности применения ядерного оружия. В такой ситуации ответ стран НАТО был бы, вероятно, такой, как это представил шеф Национального совета безопасности США Джейк Салливан. Это привело бы к неядерному ответу на территории Украины", - заявил он.

При этом Рау пригрозил России "разрушительным ответом" НАТО в случае применения ядерного оружия.

"Насколько нам известно, Путин угрожает применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, а не напасть на НАТО, что означает, что НАТО должна ответить обычным способом (то есть, не ядерным, а обычным оружием - Ред.). Но ответ должен быть разрушительным", - заявил он.

Но каким он будет - Запад хранит молчание. Как, собственно, неизвестны и реальные намерения России - применять ЯО или нет.

Тем временем, российский академик Алексей Арбатов, который участвовал в переговорах с США о сокращении ядерного оружия еще со времен Горбачева, считает, что даже ограниченный удар тактическим ядерным оружием на 99% приведет к ситуации, в которой в конечном счете будет использовано стратегическое и это будет означать "конец света".

Об этом Арбатов написал в своей колонке для RTVi.

"После первого применения ядерного оружия вероятность эскалации очень велика. Что касается ответного применения даже не стратегического, а тактического ядерного оружия, то вслед за этим первая сторона применит его еще более массированно. И, может быть, даже перескочит через все ступени и сразу задействует стратегическое. Это тоже не исключено.

Но такая угроза ядерной эскалации обусловлена предположением, что, в ответ на это первое ограниченное применение, другая сторона тоже ответит ядерным оружием. Вокруг этой темы идет обсуждение в кругах американского экспертного сообщества или близких к Пентагону и другим государственным ведомствам специалистов. Они сходятся в том, что если маломощный тактический ядерный боеприпас будет применен где-то над Украиной или над Черным морем и принесет лишь небольшой побочный ущерб, то в ответ НАТО, скорее всего, нанесет массированный удар высокоточным обычным оружием. Оно сделает это всеми ракетами морского и воздушного, и наземного базирования, которые у них есть. Этот удар будет нанесен и по российским объектам и войскам в Украине, и в Крыму, и по Черноморскому флоту, и, может быть, даже по прилегающим к Украине областям Российской Федерации. Что будет делать после этого Россия - вот главный вопрос. Ей на это нечем отвечать, и, значит, тогда она, вероятно, более массированно применит ядерное оружие. И вот тут уже механизм эскалации раскрутится на полную катушку", - пишет Арбатов.

По его мнению, в конфликте в Украине ядерное оружие может быть применено исходя из концепции "эскалация ради деэскалации".

"Но то, что этот расчет оправдается, на мой взгляд, на 99% исключено, хотя бы по тому сценарию, который я уже привел. Ответ все равно будет. И тогда встанет вопрос: а что делать дальше? Еще раз применять ядерную бомбу большей мощности? Тогда другая сторона уже точно ответит ядерным оружием, и начнется гонка: кто мощнее, кто больше. Так очень быстро дойдет до обмена стратегическими ядерными ударами, в результате чего, по последним подсчетам американских специалистов, за несколько часов в России и на Западе погибнет в сумме 90 миллионов человек. "Хорошая" цифра. И это за несколько часов, а в последующие дни и месяцы, скорее всего, от вторичных последствий помрут и все остальные", - пишет Арбатов.

Он считает, что "обмен массированными ядерными ударами - это однозначно конец света. Никакого сомнения на этот счет не может быть. Несколько сотен миллионов погибнет от вторичных эффектов. А остальные миллиарды в Африке, в Азии, Латинской Америке умрут от ядерной зимы, от резкого похолодания климата, гибели урожая, гибели животных. Ну ладно, хорошо, может быть, это и не конец света. Может быть, это будет возврат в неандертальское состояние. Неандертальцы вымерли 20 тысяч лет назад. Что ж, значит, человечеству предстоит вновь пройти путь в эти 20 тысяч лет, только уже на радиоактивной почве", - пишет академик.

Для предотвращения такого катастрофического сценария он считает необходимым решить две главные задачи.

"Первая - предотвратить эскалацию, понимать шаги намерения друг друга. Постоянный контакт на прямой линии между руководствами основных ключевых государств. Необходимо предотвратить эскалацию во что бы то ни стало, понимая, что она никому победы не принесет, только поражение для всех. И вторая - в кратчайшие сроки добиться соглашения о прекращении огня и начать мирные переговоры, чтобы эту эскалацию уже окончательно закинуть в дальний ящик, как в свое время задвинули Карибский кризис", - заявил Арбатов.

Новые поставки оружия и передвижение российских войск

Как бы ответом на российскую мобилизацию и "референдумы" стало решение США передать Украине еще 18 установок Himars. Однако сегодня Bloomberg сообщил, что на их поставку уйдут "долгие годы".

Об этом изданию заявил представитель Пентагона, комментируя новый пакет помощи Киеву, одобренный вчера.

В отличие от 16 Himars, уже отправленных из существующих запасов Пентагона, новые должны быть построены по контракту в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины".

Доставка другого оборудования, вошедшего в пакет помощи, также займет от шести до 24 месяцев, добавил чиновник.

Россия тем временем аккумулирует в Украине больше войск. Как сообщил журнал Foreign policy, Москва отвела войска от границ Финляндии, а также со странами Прибалтики.

Из примерно 30 тысяч военных, которые охраняли северо-западные границы РФ, более 80% личного состава выведены - предположительно, в Украину. Это самое масштабное сокращение сил на этом участке за последние семь месяцев, говорится в материале.

Также идут сообщения о том, что Беларусь собирается принять 20 тысяч мобилизованных из РФ, сообщает Главное управление разведки Минобороны. В результате соотношение "молодых" и "опытных" составит 1 к 5.

Размещаться они будут как на объектах военных фондов, так и гражданских объектах, на складах и ангарах на территории фермерских хозяйств, сообщили в ГУР.

Напомним, вчера в Беларуси начались учения на военном аэродроме войсковой части 06752, которая будет проходить в течение месяца. Войсковая часть 06752 обслуживает аэродром в Мачулищах, куда ранее прибывали в том числе российские военные рейсы.

Днем ранее телеграм-канал Беларускі Гаюн писал, что Беларусь готовится к масштабному приему воинских эшелонов из России.

А в прошлый вторник, Лукашенко поручил Совбезу подготовить президентское мероприятие по вопросам обороны государства в связи с тем, что "ситуация очень серьезная".

В Украине вчера заявили, что если с территории Беларуси будут наноситься удары, на них последует ответ. Сегодня белорусский оппозиционер Павел Латушко заявил, что Минск намеревается провести мобилизацию и готовится к серьезному военному конфликту. По его данным, Россия якобы готова разместись в Беларуси 120 тысяч солдат, а сам Лукашенко обязался мобилизовать на войну с Украиной еще 100 тысяч белорусов.

Впрочем, Минобороны Беларуси уже опровергло такие намерения. Заявив, что мобилизация проводиться не будет.

В тоже время, подготовку переброски российских войск в Беларусь также нельзя исключать. У этого маневра может быть две задачи. Первая - побудить Украину усиливать группировку войск, которая стоит под Киевом, и не давать перебросить подкрепления на другие направления. Вторая - предпринять новое наступление на Киев (если действительно в Беларусь будут переброшены крупные силы).

Что касается хода мобилизации в самой России, то, по оценкам Генштаба ВСУ, россияне уже смогли мобилизовать 100 тысяч человек. А всего призвать могут более 300 тысяч.

Правда, как мы уже писали, ключевой вопрос сможет ли российское командование провести в быстрые сроки обучение и боевое слаживание мобилизованных. Информация с мест противоречива. В одних регионах сообщают, что обучение уже идет интенсивное. В других жалуются, что никто ничему не учит и мобилизованные просто сидят без дела.

Диверсия на "Северном потоке"

Сегодня продолжилась история с прорывом трубопроводов "Северного потока".

Береговая охрана Швеции обнаружила ещё одну - четвертую - утечку газа на "Северных потоках". Две утечки находятся в шведской морской зоне.

НАТО заявило, что считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии. Также Альянс предупредил, что за любой атакой на критическую инфраструктуру стран НАТО "последует решительный ответ".

Кого в НАТО считают виновником диверсии, в заявлении не указано. Лишь отмечается поддержка проведения расследования.

Впрочем, судя по риторике западных медиа, главной версией готовятся сделать "российский след". Например, CNN уже пишет, что вблизи мест повреждения "Северных потоков" видели российские корабли и субмарины.

При этом, по словам датского военного чиновника, российские корабли регулярно работают в этом районе. Он сказал, что присутствие кораблей не обязательно указывает на то, что Россия причастна к диверсии.

На это сообщение уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "это ангажированные новости". "Гораздо больше там было замечено военных НАТО", - добавил он.

Британская пресса также делает упор на причастность России и говорит, что Москва таким же образом может подорвать и другие трубопроводы в Северном море.

"Следующими будут британские газопроводы в Северном море? Европа должна подготовиться к ранее невообразимым угрозам для труб, буровых установок и подводных кабелей после того, как "Северный поток" был взорван в результате предполагаемого нападения России", - пишет Daily Mail.

Издание считает, есть опасения, что трубопроводы, буровые установки и подводные кабели, на которые страны, в том числе Великобритания, полагаются в энергетике, банковском деле, торговле акциями и бизнесе, теперь могут стать мишенью, поскольку сегодня министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер предупредила лидеров, чтобы они готовились к "ранее невообразимым" угрозам для своих стран, говорится в материале.

Британские эксперты полагают, что Путин совершил диверсию на газопроводе "чтобы напомнить Западу, что если это действительно загонит Путина в угол, среди его вариантов - атаки на инфраструктуру".

"Кремль отрицает какую-либо связь со взрывами, называя глупыми такие предположения. Но возможности у России для такой атаки есть. Путин командует самым большим в мире флотом разведывательных подлодок, включая "Белгород", специально разработанную для атаки на подводные кабели, которая легко может попасть в Балтийское море через Калининград и Санкт-Петербург, где у него также базируется обновленный флот подводных беспилотников", - пишет Daily Mail.

В России обвинения отрицают, заявляя, что им не было никакого смысла подрывать свой собственный газопровод, в который вложены миллиарды долларов. И обвиняют в этом те силы, которые хотят за счет остановки "Северных потоков" поставлять свой газ на рынок Европы, а заодно и окончательно разорвать экономические связи РФ и ЕС. То есть, намекают на американцев или англичан.

Видимо, споры о виновных будут идти и дальше. Но понятно одно - после ударов по одному из важнейших газопроводов глобальная конфронтация выходит на новый уровень. Теперь под ударом по большому счету любые подобные коммуникации мировой инфраструктуры. Тот, кто это сделал, в определенном смысле открыл ящик Пандоры.

Дональд Трамп уже предположил, что диверсии на Северном потоке могут привести мир к Третьей мировой войне. Он опубликовал видео, на котором Байден в начале февраля обещает "положить конец" "Северному потоку-2", если Путин вторгнется в Украину.

"Вау, какое заявление. Будет Третья мировая война кто-нибудь?" - подписал Трамп видео.

В другом посте он назвал инцидент на Северных потоках "возможно, гораздо более важным событием в долгосрочной перспективе". "Это может привести к крупной эскалации или к войне", - написал он.

О том же говорят и европейские чиновники. Диверсия на "Потоках" кардинально меняет характер конфликта в Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника Евросоюза.