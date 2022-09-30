Президент РФ Владимир Путин во время сегодняшнего выступления в Кремле упомянул в своей речи тему ядерного оружия.

"США единственная страна в истории, которая использовала ядерное оружие. Создав, кстати, прецедент", - явно с отсылкой к нынешнему обсуждению применения ядерного оружия в войне в Украине сказал Путин.

Напомним, в своем выступлении Путин назвал "бредом" предлагаемый Западом порядок. И далее заявил, что Запад всегда угнетал незападные страны, вспомнив торговлю рабами и опиумные войны.

Он также призвал Украину прекратить боевые действия и согласиться с потерей четырех областей.

Ранее сообщалось, что угроза применения Россией тактического ядерного оружия в Украине "очень высокая".

Тем временем, Запад пытается с помощью Индии и Китая отговорить Путина от применения ядерного оружия.

Также сообщалось, что российский академик считает, что Применение даже тактического ядерного оружия это на 99% путь к концу света.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

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