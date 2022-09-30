Президент РФ Владимир Путин выступает в Кремле в пятницу, 30 сентября. Там начинается процедура "принятия в состав России" захваченных территорий Украины.

Путин заявил, что сегодня будут подписаны "договоры" о вступлении в РФ "ЛДНР", Херсонской и Запорожской областей.

Также он высказался о "референдумах", заявив, что "люди свой выбор сделали".

Напомним, вчера президент России Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей "независимыми территориями". В феврале, за несколько дней до начала полномасштабной войны, Москва признала "независимость" "ДНР" и "ЛНР".

Также ранее в Кремле подтвердили намерения захватить всю территорию Донецкой области. На вопрос, будет ли продолжена "спецоперация" после признания "ЛДНР" частью России, Песков заявил: "Как минимум нужно освободить всю территорию "ДНР".

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

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