В Кремле началось выступление Путина о "принятии в состав РФ" захваченных территорий Украины. Видео
Президент РФ Владимир Путин выступает в Кремле в пятницу, 30 сентября. Там начинается процедура "принятия в состав России" захваченных территорий Украины.
Путин заявил, что сегодня будут подписаны "договоры" о вступлении в РФ "ЛДНР", Херсонской и Запорожской областей.
Также он высказался о "референдумах", заявив, что "люди свой выбор сделали".
Напомним, вчера президент России Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей "независимыми территориями". В феврале, за несколько дней до начала полномасштабной войны, Москва признала "независимость" "ДНР" и "ЛНР".
Также ранее в Кремле подтвердили намерения захватить всю территорию Донецкой области. На вопрос, будет ли продолжена "спецоперация" после признания "ЛДНР" частью России, Песков заявил: "Как минимум нужно освободить всю территорию "ДНР".
Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.
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