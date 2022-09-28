Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердили намерения захватить всю территорию Донецкой области.

Об этом 28 сентября пишут российские СМИ.

На вопрос, будет ли продолжена "спецоперация" после признания "ЛДНР" частью России, он заявил: "Как минимум нужно освободить всю территорию "ДНР".

Ранее о планах захватить всю Донецкую область заявлял и "глава ДНР" Пушилин. По его словам, после "референдумов" Россия "перейдет к новой фазе ведения боевых действий".

Также сообщалось, что Зеленский заявил о намерениях Украины освобождать оккупированные территории и после российских "референдумов".

Война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

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