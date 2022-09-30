Признать территорию Кремля собственностью Укрпочты. В компании потроллили оккупационный указ Путина
В Укрпочте отреагировали на новость о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Херсонской и Запорожской областей Украины "независимыми государствами".
Об этом написал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.
"Если сегодня день прикольных приказов, то я тоже свой подписал", - пишет он.
В своем "приказе" глава Укрпочты признает:
- независимость Путина от здравого рассудка,
- признает территорию Кремля собственностью "Укрпочты",
- открывает на территории Кремля отделение по оказанию "почтовых и психологических услуг".
Напомним, сегодня в Кремле подпишут "договоры" о вступлении в состав РФ "новых территорий".
Ранее мы рассказывали, что Россия планирует аннексировать Донбасс и юг Украины по "крымскому" сценарию.
"Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.
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