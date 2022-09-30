В Укрпочте отреагировали на новость о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Херсонской и Запорожской областей Украины "независимыми государствами".

Об этом написал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Если сегодня день прикольных приказов, то я тоже свой подписал", - пишет он.

В своем "приказе" глава Укрпочты признает:

независимость Путина от здравого рассудка,

признает территорию Кремля собственностью "Укрпочты",

открывает на территории Кремля отделение по оказанию "почтовых и психологических услуг".

Напомним, сегодня в Кремле подпишут "договоры" о вступлении в состав РФ "новых территорий".

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