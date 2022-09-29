В Москве 29 сентября идет подготовка к митингу с поддержкой "референдумов" и аннексии украинских территорий. В сети появились фото такой подготовки в районе Красной площади.

Как пишут российские СМИ, мероприятие запланировано на 30-е сентября. Предполагается, что в нем примет участие Владимир Путин.

Кроме того, депутатов Госдумы России приглашают на 30 сентября в Кремль, там в 15:00 пройдет мероприятие с участием Путина, сообщил депутат Госдумы Денис Парфенов.

Это указывает на то, что с большой вероятностью Путин объявит о принятии захваченных украинских территорий в состав России уже 30 сентября, как о том ранее уже писали российские телеграм-каналы.

Судя по тому что Госдума и Совет Федерации анонсировали свои заседания по аннексии на 3 и 4 октября, процесс пойдет по "крымскому" сценарию, пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, 18-го марта 2014 года Путин после крымского "референдума" подписал с "властями" полуострова договор о принятии в состав России. Затем он внес его на рассмотрение в Конституционный суд, и затем - на ратификацию в Госдуму и Совфед, которые окончательно утвердили аннексию полуострова.

В день подписания договора с Крымом Путин провел в Москве митинг "Мы вместе!".

То есть, скорее всего, и с нынешними "референдумами" будет аналогичная схема.

"Страна" писала о том, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях Украины освобождать оккупированные территории и после российских "референдумов".

Также ранее "Страна" разбиралась, какие существуют сценарии развития событий после "референдумов".