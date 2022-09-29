Депутатов Госдумы России приглашают на 30 сентября в Кремль, там в 15:00 пройдет мероприятие с участием президента РФ Владимира Путина, сообщил депутат Госдумы Денис Парфенов.

Об этом сообщают российские СМИ.

Как писала "Страна", в Госдуму РФ вскоре могут включить депутатов от "ЛДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, ранее в Госдуме РФ заявили, что военнообязанным мужчинам нельзя покидать Россию без одобрения военкоматов. Тем временем в Астраханской области РФ на границе с Казахстаном развернули мобилизационный пункт. Ранее авто с надписью "военный комиссариат" замечали у границ с Грузией и Финляндией.

Война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

После псевдореферендумов в России заявили, что собираются оформить аннексию на следующей неделе. Заседание Госдумы, посвященное "референдумам", пройдет 3 октября, а Совет Федерации соберется днем позже.

Также одна из главных тем - ядерная угроза Путина, о которой говорят все чаще.

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