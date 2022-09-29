Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что военнообязанные россияне не имеют права покидать место жительства без одобрения военкоматов.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

То есть, по его словам, за границу им без одобрения военкома выезжать нельзя.

Напомним, в России ходят слухи, что запрет на выезд мужчин из страны будет введён уже в ближайшие дни.

Закрывать выезд для мобилизованных предложили в Совфеде РФ. Сенатор Совфеда РФ Сергей Цеков также призвал повысить штраф за уклонение от получения повестки с трех до 50 тысяч рублей, и возможно, ввести уголовную ответственность.

Вчера сообщалось, что военкомат уже проверяет всех мужчин на границе РФ с Грузией на пригодность к мобилизации.

Вместе с тем, в ЦРУ считают, что объявленная Путиным мобилизация не решит проблем российской армии в Украине.

Война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

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