В Госдуме РФ заявили, что военнообязанным мужчинам нельзя покидать Россию без одобрения военкоматов
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что военнообязанные россияне не имеют права покидать место жительства без одобрения военкоматов.
Об этом он написал в своем телеграм-канале.
То есть, по его словам, за границу им без одобрения военкома выезжать нельзя.
Напомним, в России ходят слухи, что запрет на выезд мужчин из страны будет введён уже в ближайшие дни.
Закрывать выезд для мобилизованных предложили в Совфеде РФ. Сенатор Совфеда РФ Сергей Цеков также призвал повысить штраф за уклонение от получения повестки с трех до 50 тысяч рублей, и возможно, ввести уголовную ответственность.
Вчера сообщалось, что военкомат уже проверяет всех мужчин на границе РФ с Грузией на пригодность к мобилизации.
Вместе с тем, в ЦРУ считают, что объявленная Путиным мобилизация не решит проблем российской армии в Украине.
Война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.
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