Жительницы Казахстана, куда сейчас едут россияне после объявления частичной мобилизации в РФ, предлагают мужчинам заключить фиктивный брак для ускоренного оформления гражданства Казахстана.

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Женщины предлагают такую услугу не бесплатно. В роликах указаны расценки, которые варьируются от 100 тысяч до полумиллиона рублей: 100, 200 и 500 тысяч рублей (около 63 000, 125 000 и 313 000 гривен соответственно).

Напомним, 21 сентября президент ФР Владимир Путин в своем телеобращении объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже был подписан к моменту выхода обращения, а мобилизационные мероприятия начались сразу же после него.

Как сообщала "Страна", в сентябре на фоне объявления в России частичной мобилизации снизился уровень одобрения основных институтов российской власти. На 6% упал рейтинг Путина. Также уменьшилась уверенность в том, что дела в стране идут в правильном направлении.