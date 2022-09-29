Глава ЦРУ Уильям Бернс считает, что частичная мобилизация не решит проблемы армии РФ в Украине.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.

По его словам, даже если удастся призвать запланированные 300 тысяч мобилизованных, это не окажет значительного влияния на ситуацию на фронте, поскольку у мобилизованных второпях не будет ни необходимых знаний, ни снаряжения.

Кроме того, Бернс отметил, что у российской армии много проблем и человеческие ресурсы – только одна из них.

Напомним, что частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. После этого начался отток мужчин призывного возраста за границу.

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