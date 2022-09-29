В Госдуме России в ближайшее время появятся депутаты от "ЛДНР", а также от захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Об этом российским журналистам рассказал "замглавы Херсонской ВГА" Кирилл Стремоусов.

Напомним, ранее "Страна" писала, что Госдума РФ перенесет "региональную неделю" (период, когда депутаты работают в регионах) на более поздний срок, чтобы принять необходимые решения по итогам "референдумов". В частности, 3 и 4 октября предлагается провести пленарные заседания Госдумы.

Вскоре после этого стало известно, что процедура принятия захваченных украинских территорий в состав РФ пройдёт на следующей неделе. Заседание Госдумы по этому вопросу будет 3 октября, а Совет Федерации проголосует 4 октября.

Ранее "Страна" писала, что нынешний процесс в России, вероятно, планируют провести по "Крымскому сценарию".

Война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

После псевдореферендумов в России заявили, что собираются оформить аннексию на следующей неделе. Заседание Госдумы, посвященное "референдумам", пройдет 3 октября, а Совет Федерации соберется днем позже.

Также одна из главных тем - ядерная угроза Путина, о которой говорят все чаще.

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