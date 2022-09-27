В РФ могут создать новый федеральный округ - Крымский. В его состав войдут и сам полуостров, и "ЛДНР", и захваченные в Украине территории после 24 февраля. То есть части Запорожской и Херсонской областей.

Об этом российской газете "Ведомости" сообщили источники в Совете Федерации, Администрации президента и "правительстве Крыма".

Возглавить новое полпредство может бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Решение по Рогозину, возможно, будет принято в ближайшее время.

Необходимость создания нового федерального округа источники объясняют "непростой ситуацией", сложившейся вокруг "референдумов". И тем, что для управления новыми территориями нужен политический тяжеловес.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.