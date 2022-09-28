"Глава ДНР" Денис Пушилин и "глава ЛНР" Леонид Пасечник отправились в Москву для "завершения юридической части вхождения "ЛДНР" в состав России".

Об этом пишут российские СМИ.

"Документ на руках, теперь прямой путь в Москву. Результат говорит сам за себя: более чем убедительное стремление в Россию" - сказал Пушилин.

По данным местных "властей", в Луганской области - более 98% проголосовали за "вхождение" в РФ, а в Донецке - более 99%.

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