Представитель Китая в Совбезе ООН не упомянул слово "референдум" в своем выступлении на заседании, посвященном "референдумам" на захваченных РФ украинских территориях.

Чжан Цзюнь ограничился заявлениями о том, что "территориальная целостность должна соблюдаться" и "необходимо поддерживать порядок, основанный на международном праве".

Но основную часть выступления посвятил призывам к скорейшему прекращению войны в Украине.

По словам Чжан Цзюня, "Китай всегда выступал на стороне мира" и, вместе с другими странами, испытывает "беспокойство из-за того, что кризис в Украине затягивается".

Представитель КНР призвал к скорейшему дипломатическому решению, при этом высказав мнение, что "санкции и дипломатическое давление лишь ведут к тупику".

Напомним, ранее в ООН заявили о неправомочности "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.