Президент России Владимир Путин подписал указы "о признании государственного суверенитета и независимости" Херсонской и Запорожской областей.

"В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в уставе Организации Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю признать государственный суверенитет и независимость Херсонской области", - сказано в тексте одного указа.

Текст указа о Запорожской области аналогичный.

Документы подписаны 29 сентября. В них сказано, что они вступают в силу со дня подписания.

"Это шаг к тому, чтоб в пятницу 30 сентября аннексировать области", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Канал также напомнил, что "независимость" "ДНР" и "ЛНР", которые РФ собирается принять в свой состав, Москва признала ещё в феврале.

Ранее мы писали, что Донбасс и юг Украины аннексируют по крымскому сценарию. Путин объявит об этом 30 сентября.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что президент РФ Путин намерен использовать аннексию Донбасса и юга Украины для применения в будущем более жёсткой стратегии России в войне - вплоть до угрозы использования ядерного оружия, которая будет представлена как самооборона.