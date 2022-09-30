"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что после присоединения к России граница между РФ и "республикой" исчезнет. Однако проверки на "бывшей границе" проводить все равно будут.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в своем телеграм-канале.

"Граница в привычном виде уже исчезнет. Останутся, наверное, какие-то проверочные мероприятия, но связаны они будут с перевозкой запрещенных предметов, в первую очередь оружия", - сказал Пушилин.

Также он анонсировал переход во всех сферах жизни на российские стандарты.

Сейчас в Москве идет подготовка к митингу с поддержкой "референдумов" и аннексии украинских территорий. В сети публикуют фото, как оборудуют Красную площадь под мероприятие.

Между тем война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

После псевдореферендумов в России заявили, что собираются оформить аннексию на следующей неделе. Заседание Госдумы, посвященное "референдумам", пройдет 3 октября, а Совет Федерации соберется днем позже.

Также одна из главных тем - ядерная угроза Путина, о которой говорят все чаще.

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