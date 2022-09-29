Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что президент РФ Владимир Путин намерен использовать аннексию Донбасса и юга Украины для применения в будущем более жёсткой стратегии России в войне (вплоть до угрозы использования ядерного оружия), которая будет представлена как самооборона.

Об этом сообщает CNN.

"Он (Путин) пытается создать ситуацию, в которой он сможет утверждать, что теперь, когда они (территории Украины - Ред.) являются неотъемлемой частью территории России, он занимается самообороной, защищая эти территории, и, следовательно, это подразумевает, что, возможно, он применит ядерное оружие в целях самообороны, что является частью российской доктрины", - сказал Волкер в комментарии CNN.

Впрочем, по мнению Волкера, даже российские военные и элита, "вероятно, не верят в это, но это то, что он (Путин - Ред.) пытается организовать".

Сам Волкер скептически относится к тому, что ядерное оружие когда-либо будет применено, учитывая "разрушительные" последствия, с которыми российские военные столкнутся в ответ.

Напомним, ранее мы писали, что глава МИД Польши считает, что НАТО может вступить в войну в случае применения Россией ядерного оружия в Украине.

Также мы сообщали, что по словам представителя ГУР Минобороны, угроза применения Россией тактического ядерного оружия в Украине "очень высокая".

Война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

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Также одна из главных тем - ядерная угроза Путина, о которой говорят все чаще.

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