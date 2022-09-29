В Генштабе ВСУ считают, что после "референдумов" на захваченных территориях Украины и мобилизации в РФ возможна эскалация на фронте и удары по критической инфраструктуре.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"После проведения псевдореферендумов и наращивания противником своих сил не исключается эскалация ситуации. Это будет характеризоваться нанесением ударов противника по критической инфраструктуре с одновременной попыткой активизации боевых действий с целью захвата всей территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины", - заявил Громов.

Тем временем, по данным британской разведки, из России выехало призывников больше, чем численность сил вторжения в феврале 2022 года.

По словам главы МИД Польши, НАТО может вступить в войну в случае применения Россией ядерного оружия в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

После псевдореферендумов в России заявили, что собираются оформить аннексию на следующей неделе. Заседание Госдумы, посвященное "референдумам", пройдет 3 октября, а Совет Федерации соберется днем позже.

Также одна из главных тем - ядерная угроза Путина, о которой говорят все чаще.

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