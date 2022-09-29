Свежий отчет разведки Великобритании посвящен бегству мужчин призывного возраста из России. Об этом говорится в сообщении Минобороны Британии в Twitter.

"Хотя точные цифры неизвестны, они, вероятно, превышают численность всех сил вторжения, развернутых Россией в феврале 2022 года. Среди тех, кто пытается покинуть Россию, преобладают более обеспеченные и образованные люди", - говорится в сообщении.

В сложившихся условиях в России процесс "утечки мозгов", вероятно, станет все более значительным, говорится в сообщении разведки.

Ранее британская разведка рассказала об активизации наступления ВСУ на двух направлениях.

По данным Zeit, разведка Германии передает Украине секретную информацию о расположении российских войск.

Война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

После псевдореферендумов в России заявили, что собираются оформить аннексию на следующей неделе. Заседание Госдумы, посвященное "референдумам", пройдет 3 октября, а Совет Федерации соберется днем позже.

Также одна из главных тем - ядерная угроза Путина, о которой говорят все чаще.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, о чем и как непублично ведут переговоры Украина, Россия и Запад