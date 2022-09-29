Британские СМИ пишут, что Россия могла повредить свои газопроводы "Северный поток" с помощью дронов.

Об этом пишет The Times со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что подводный беспилотник мог быть запущен с небольшого судна, например, рыбацкой лодки. Причем это могли сделать еще несколько месяцев назад. Дроны сбросили взрывчатку, которую могли активировать в нужное время с помощью источника шума определенной частоты.

При этом в версию с подводными лодками эксперты издания не верят, поскольку Балтийское море недостаточно глубокое для их развертывания.

Напомним, что 26 сентября стало известно об утечке на одной из ниток "Северного потока — 2", которая была заполнена техническим газом. Это произошло в Балтийском море. Затем сообщили о снижении давления на обеих нитках газопровода. Причины этого выясняются.

В Украине, США и Польше считают, что это диверсия России, чтобы нанести удар по Европе.

В России заявляют, что это может быть диверсия США.

В Европе считают, что произошедшая на газопроводе авария стала результатом диверсии.