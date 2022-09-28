Пентагон утверждает, что США "абсолютно не причастны" к инциденту на "Северном потоке".

Такое заявление сделали в американском Министерстве обороны на брифинге, пишет "РИА Новости".

"Абсолютно не причастны", - сказал журналистам высокопоставленный представитель американского военного ведомства.

Напомним, западные СМИ намекают на причастность России к ситуации с "Северным потоком".

Ранее мы писали, что в Белом доме объяснили, что имел в виду президент США Джо Байден, обещая уничтожить "Северный поток" прошлой зимой.

Глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не обещал уничтожить "Северный поток - 2", президент лишь говорил о недопуске ввода в строй трубопровода.

Также "Страна" сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что первые данные указывают на возможный акт саботажа или нападения на газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". По словам Блинкена, "если это так, то атака не отвечает ничьим интересам".

При этом в Швеции подозревают, что за взрывами на "Северных потоках" может стоять иностранная сила.