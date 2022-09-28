Глава министерства внутренних дел Финляндии Криста Микконен потеряла сознание во время правительственного брифинга, посвященного ситуации с утечкой газа из газопроводов "Северный поток".

Соответствующее видео распространяется в сети.

Судя по записи, которую вело правительство Финляндии вечером 28 сентября, в середине брифинга женщина отошла от трибуны и упала. Ей помогли подняться трое помощников и вывели из зала.

Перед этим Микконен успела высказаться о том, что визовые ограничения для россиян значительно сократят движение между Финляндией и Россией, а также заявить о том, что Хельсинки рассмотрит возможность строительства забора на своей границе.

Ранее "Страна" рассказывала, как в кулуарах Верховной Рады потеряла сознание помощница на общественных началах главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии Алёна Зель.

Также мы сообщали, что ведущая рухнула без сознания во время речи кандидата в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс о Владимире Путине.